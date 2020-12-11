Вітренко не підходить на роль міністра енергетики через конфлікт інтересів, - експерти

Энергоэксперты негативно оцінюють кандидатуру екс-топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Зокрема, через можливий конфлікт інтересів.

Про це вони заявили у коментарі "Українським новинам".

Директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський вважає, що Вітренко є найменш підходящим кандидатом на пост міністра енергетики.

"У мене великі сумніви щодо його професіоналізму. Так, ті досягнення, що він собі приписує - перемога в Стокгольмському арбітражі - це прекрасно, але куди подіти європейських юристів, яким багато грошей відправили, потім на премії виписали мільйони, працювала команда, а не один пан Вітренко. "Нафтогаз Трейдинг", яку він створив, взагалі була збиткова раніше. Програма видобутку 2020 була провалена, і ця відповідальність на топ-менеджері Вітренко", - вважає Валентин Землянський.

На думку економіста Дмитра Марунича, Вітренко - досить вузький фахівець, тоді як енергетика сьогодні вимагає приходу професіонала, знайомого з проблемами різних ринків.

"Він не фахівець, він займався тільки газом, а як він буде електроенергією займатися, не уявляю. А є ж іще ринок вугілля", - додав експерт.

Нагадаємо, Вітренко був звільнений у травні 2020 року у зв'язку з оптимізацією організаційної структури держкомпанії. Перед відходом публічно звинуватив главу НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і заявив, що захист інтересів України у відносинах з Газпромом більше не є пріоритетом.

Також повідомлялося, що Вітренко подав позов у Печерський суд Києва у зв'язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

Раніше енергоексперт Валентин Землянський також заявляв, що Вітренко провалив програму збільшення газовидобутку у 2017 році, яка повинна була стати базовою для розвитку галузі.

Згідно з програмою за три роки - до 2020 - Україна повинна була збільшити видобуток, щоб повністю забезпечувати себе газом. Але на розвиток газовидобутку у 2017 році була спрямована лише третину запланованих коштів, що фактично зупинило програму на старті.