ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Витренко перечислил шаги "Нафтогаза" в случае остановки транзита из РФ

Новости » Энергетика    11.04.2019 - 17:04
Витренко перечислил шаги "Нафтогаза" в случае остановки транзита из РФ
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

В "Нафтогазе" заявили, что прекращение транзита газа РФ через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности ЕС

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран и по всему энергетическому сектору Европейского союза. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Витренко во время выступления на конференции "Борьба за энергетическую безопасность ЕС" заявил, что прекращение транзита будет означать, что российская компания "Газпром" получит "зеленый свет" для продолжения злоупотреблений доминирующей позицией на энергетическом рынке.

"В 2020 году может не быть транзита через Украину. Когда будет построен "Северный поток-2", у России не будет необходимости использовать украинский транзитный путь. Такой сценарий означает, что безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, так как "Газпром" получит "зеленый свет" для продолжения злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке", - отметил Витренко.

По его словам, от монопольного влияния "Газпрома" пострадают независимые европейские газовые компании, но, в первую очередь, - европейские потребители, которые будут вынуждены платить более высокую цену за газ.

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" очертил главные направления компании, которыми в этих условиях в дальнейшем будет руководствоваться украинская сторона.

Во-первых, "Нафтогаз" будет настаивать на выполнении "Газпромом" решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате украинской стороне суммы в 2,56 млрд долларов, заявил Витренко. Во-вторых, будет предлагать новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам, что одновременно заставит "Газпром" действовать по конкурентным правилам ЕС.

В-третьих, подчеркнул он, "Нафтогаз" намерен начать новые слушания в арбитражном суде по взысканию амортизационных сумм, если "Газпром" заблокирует транзит газа через Украину. Таким образом ускоренная амортизация украинской ГТС может обойтись российскому монополисту в сумму более 12 млрд долларов.

Напомним, ранее комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил, что Евросоюз хочет новые энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией до августа.

Коболев назвал главное условие для удешевления газа для населения "Нафтогаз" направил в Кабмин уточненный финплан без компенсации за ПСО
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ГазпромЮрий ВитренкоНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь