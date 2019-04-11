Вітренко перелічив кроки "Нафтогазу" у разі припинення транзиту з РФ

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

У "Нафтогазі" заявили, що припинення транзиту газу з РФ через Україну стане потужним ударом по енергетичній безпеці ЄС

Припинення транзиту російського газу через Україну стане потужним ударом по енергетичній безпеці європейських країн і по всьому енергетичному сектору Європейського союзу. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Вітренко під час виступу на конференції "Боротьба за енергетичну безпеку ЄС" заявив, що припинення транзиту буде означати, що російська компанія "Газпром" отримає "зелене світло" для продовження зловживання домінуючою позицією на енергетичному ринку.

"У 2020 році може не бути транзиту через Україну. Коли буде завершено "Північний потік-2", у Росії не буде потреби використовувати український транзитний шлях... Такий сценарій означає, що безпека європейського енергетичного сектору буде підірвана, оскільки "Газпром" отримає "зелене світло" для продовження зловживань своєю домінуючою позицією на ринку. "Газпром" продовжить блокувати транзит з Центральної Азії, а також діяльність незалежних європейських газових компаній та виробників", - зазначив Вітренко.

За його словами, від монопольного впливу "Газпрому" постраждають незалежні європейські газові компанії, але, в першу чергу, - європейські споживачі, які будуть змушені платити більш високу ціну за газ.

Виконавчий директор "Нафтогазу України" окреслив головні напрямки компанії, якими в цих умовах надалі керуватиметься українська сторона.

По-перше, "Нафтогаз" буде наполягати на виконанні "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражного суду про виплату українській стороні суми в 2,56 млрд доларів, заявив Вітренко. По-друге, буде пропонувати новий транзитний контракт виключно за європейськими правилами, що одночасно змусить "Газпром" діяти за конкурентними правилами ЄС.

по-третє, наголосив він, "Нафтогаз" має намір почати нові слухання в арбітражному суді по стягненню амортизаційних сум, якщо "Газпром" заблокує транзит газу через Україну. Таким чином прискорена амортизація української ГТС може обійтися російському монополісту в суму понад 12 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше комісар ЄС з енергетичних питань Марош Шефчович заявив, що Євросоюз хоче нові енергетичні тристоронні переговори з Україною і Росією до серпня.