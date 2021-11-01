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Витренко: отсутствие транзита газа увеличивает риски войны России с Украиной

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 11:46
Витренко: отсутствие транзита газа увеличивает риски войны России с Украиной Фото: глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Если Россия прекратит транзит газа по территории Украины, то это развяжет ей руки в вопросе полномасштабной войны. Запуск газопровода "Северный поток-2" сделает Киев более уязвимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы "Нафтогаза" Юрия Витренко для Financial Times.

По его словам, Россия уже использовала "Северный поток-2" в качестве оружия, якобы перекрыв поставки газа в Европу. Он также выразил уверенность, что этот газопровод сделает Украину более уязвимой для полномасштабного российского вторжения, устранив сдерживающий фактор.

"Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями", - заявил Витренко.

Кроме того, по его мнению требования, России к Германии и стремление к политическим уступкам на переговорах о новом газовом контракте с правительством Молдовы являются основаниями для санкций против "Северного потока-2".

Напомним, ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что Российская Федерация не создавала газовый кризис в Европе, но могла бы принять меры, чтобы смягчить его последствия.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС".

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Российская Федерация Юрий Витренко Транзит газа
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