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Вітренко: відсутність транзиту газу збільшує ризики війни Росії з Україною

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 11:46
Вітренко: відсутність транзиту газу збільшує ризики війни Росії з Україною Фото: глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Якщо Росія припинить транзит газу територією України, то це розв'яже їй руки в питанні повномасштабної війни. Запуск газопроводу "Північний потік-2" зробить Київ більш вразливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка для Financial Times.

За його словами, Росія вже використовувала "Північний потік-2" в якості зброї, нібито перекривши постачання газу в Європу. Він також висловив упевненість, що цей газопровід зробить Україну більш вразливою для повномасштабного російського вторгнення, усунувши стримуючий фактор.

"Якщо не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси повномасштабної війни між Росією і Україною з усіма її наслідками", - заявив Вітренко.

Крім того, на його думку, вимоги Росії до Німеччини і прагнення до політичних поступок на переговорах про новий газовий контракт з урядом Молдови є підставами для санкцій проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, раніше старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштайн заявив, що Російська Федерація не створювала газову кризу в Європі, але могла б вжити заходів, щоб пом'якшити її наслідки.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Запуск "Північного потоку-2". Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС".

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Російська Федерація Юрій Вітренко Транзит газу
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