Витренко объяснил позицию "Нафтогаза" в споре с "Киевтеплоэнерго"

Чтобы заключить договор с "Нафтогазом" компания "Киевтеплоэнерго" должна взять на себя долги "Киевэнерго"

В НАК "Нафтогаз Украины" прокомментировали ситуацию с "Киевтеплоэнерго", сложившуюся из-за отказа НАК заключать договор на поставку газа. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Так, Витренко озвучил позицию НАК, согласно которой, для того, чтобы заключить договор с "Нафтогазом" на поставку газа новая компания "Киевтеплоэнерго" должна взять на себя долги ПАО "Киевэнерго".

"Мы говорим о том, что новая компания ("Киевтеплоэнерго", - ред.), которая намерена заключить договор с "Нафтогазом", должна на себя взять долги своего предшественника ("Киевэнерго", - ред.). И мы при этом сейчас не требуем погашения этих долгов, а всего лишь просим согласовать с нами график погашения этого долга", - пояснил Витренко.

При этом, по словам Витренко, киевская власть не разделяет такую позицию НАК и считает, что "Киевтеплоэнерго" не должна брать на себя долги "Киевэнерго".

"Киевская власть этот вопрос политизировала, и приняла странное решение о том, что новое коммунальное предприятие не должно брать на себя долги компании-предшественника. Ну как минимум есть закон Украины, который по своей юридической силе выше, чем решение Киевсовета. Нормы этого закона говорят о том, что новая компания должна взять на себя долги старой. А киевская власть почему-то решила освободить свое предприятие от необходимости следовать законам Украины", - добавил он.

По словам Витренко, на данный момент переговоры продолжаются.

"Мы готовы к конструктивному диалогу с городской властью в рамках законодательства", - отметил Витренко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о признании заключенными договоров о поставках природного газа.