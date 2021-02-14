Витренко назвал условия, при которых оставит свою должность в Минэнерго

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко озвучил условия своей отставки с занимаемой должности. Решение должен принимать Кабинет министров.
Об этом Витренко сказал в интервью "Радио Свобода".
Он отметил, что сейчас нет "другого министра".
"Это все-таки ответственная должность. И возложил на меня обязанности Кабмин, кого-нибудь другого должен назначить тоже Кабмин. Я не могу просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется. Поэтому это решение Кабмина. Если кого-то другого назначат, или я останусь первым заместителем? Нет, не останусь", - сказал Витренко.
Напомним, ранее Верховная рада не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали лишь 204 нардепа при 226 минимально необходимых.
РБК-Украина писало, что в Верховной раде возможно третье голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики и вице-премьер-министра.
Глава фракции СН отметил, что назначить Витренко силами только их фракции не удастся, нужно искать голоса в других партиях.