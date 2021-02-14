Вітренко назвав умови, при яких залишить свою посаду в Міненерго

"Це все ж таки відповідальна посада. І поклав на мене обов’язки Кабмін, когось іншого має призначити Кабмін. Я не можу просто зібрати речі і піти, навіть якщо дуже хочеться. Тому це рішення Кабміну. Якщо когось іншого призначать, чи залишуся я першим заступником? Ні, не залишуся", - сказав Вітренко.

Він наголосив, що наразі немає "іншого міністра".

Нагадаємо, раніше Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепа при 226 мінімально необхідних.

РБК-Україна писало, що у Верховній раді можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віцепрем'єр-міністра.

Глава фракції СН зазначив, що призначити Вітренка силами тільки їхньої фракції не вдасться, потрібно шукати голоси в інших партіях.