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Вітренко назвав умови, при яких залишить свою посаду в Міненерго

Автор: Инна Собора

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко озвучив умови своєї відставки із займаної посади. Рішення має приймати Кабінет міністрів.

Про це Вітренко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Він наголосив, що наразі немає "іншого міністра".

"Це все ж таки відповідальна посада. І поклав на мене обов’язки Кабмін, когось іншого має призначити Кабмін. Я не можу просто зібрати речі і піти, навіть якщо дуже хочеться. Тому це рішення Кабміну. Якщо когось іншого призначать, чи залишуся я першим заступником? Ні, не залишуся", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, раніше Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепа при 226 мінімально необхідних.

РБК-Україна писало, що у Верховній раді можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віцепрем'єр-міністра.

Глава фракції СН зазначив, що призначити Вітренка силами тільки їхньої фракції не вдасться, потрібно шукати голоси в інших партіях.

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Новини України Юрій Вітренко
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