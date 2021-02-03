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Документов для третьего голосования за Витренко в Раде пока нет, - Разумков

Киев, Среда 03 февраля 2021 20:06
Документов для третьего голосования за Витренко в Раде пока нет, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Верховной раде возможно третье голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики и вице-премьер-министра. Но оно точно не состоится в четверг, 4 февраля.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямий".

Он отметил, что регламент допускает множество повторных голосований за кандидатуру, но пока даже не начата процедура третьего внесения Витренко на должность в Кабмине.

"Завтра возможностей для такого голосования нет. А дальше посмотрим. На сегодня нет таких документов от Кабинета министров не было и заседания фракции тоже не было", - сказал Разумков.

Также глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко посоветовал Витренко искать голоса в других фракциях, посколько только силами "СН" его назначить не удастся.

"Уже понятно, что силами только "Слуги народа" невозможно назначить Витренко. Потому ему нужно сосредоточиться, мы ему уже об этом говорили, на коммуниации с другими фракциями", - заявил Корниенко.

Напомним, в прошлый четверг Верховная рада не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали только 204 нардепа при 226 минимально необходимых. При этом фракция "Слуга народа" дала всего 177 голосов.

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Новости Украины Политика Юрий ВитренкоДмитрий Разумков

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