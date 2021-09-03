UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Витренко назвал цену на газ для населения в новом отопительном сезоне

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения в отопительном сезоне составит 7,4 гривны. По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на спотовых рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Для нужд населения цена (на газ - ред.) будет 7,4 гривны. Это в три раза меньше, чем текущая спотовая рыночная цена", - сказал Витренко.

Он добавил, что если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд бюджетных организаций, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 гривны.

3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.


Напомним, ранее в "Свободе слова Савика Шустера" рассказали, что украинцы думают о независимости.


Также смотрите важнейшие обсуждения российско-украинской войны.


Смотрите и большой материал об эффективности и принципах действия вакцин от COVID-19, которые колют украинцам.


Кроме того, предлагаем самые важные и громкие высказывания медиков и политиков относительно вакцинации против коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий ВитренкоНафтогаз Украины