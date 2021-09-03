Вітренко назвав ціну на газ для населення в новому опалювальному сезоні

"Для потреб населення ціна (на газ - ред.) буде 7,4 гривні. Це в три рази менше, ніж поточна спотова ринкова ціна", - сказав Вітренко.

Він додав, що якщо підприємства теплокомуненерго братимуть газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 гривні.

3 вересня ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повернулося з відпустки. У новому випуску гості студії, серед яких віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступник міністра оборони Анна Маляр та інші, обговорюють зустріч Зеленського і Байдена в США, шлях України до НАТО та інші актуальні теми.



Нагадаємо, раніше у "Свободі слова Савіка Шустера" розповіли, що українці думають про здобуття незалежності.



Також дивіться найважливіші обговорення російсько-української війни.



Дивіться й великий матеріал про ефективність і принципи дії вакцин від COVID-19, що колють українцям.



Крім того, пропонуємо найважливіші і найгучніші висловлювання медиків та політиків щодо вакцинації проти коронавірусу.