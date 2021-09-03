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Витренко назвал цену на газ для населения в новом отопительном сезоне

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 22:55
Витренко назвал цену на газ для населения в новом отопительном сезоне Фото: Юрий Витренко, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины" (facebook.com/YVitrenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения в отопительном сезоне составит 7,4 гривны. По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на спотовых рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Для нужд населения цена (на газ - ред.) будет 7,4 гривны. Это в три раза меньше, чем текущая спотовая рыночная цена", - сказал Витренко.

Он добавил, что если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд бюджетных организаций, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 гривны.

3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.


Напомним, ранее в "Свободе слова Савика Шустера" рассказали, что украинцы думают о независимости.


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Юрий Витренко Нафтогаз Украины
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