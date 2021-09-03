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Вітренко назвав ціну на газ для населення в новому опалювальному сезоні

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 22:55
Вітренко назвав ціну на газ для населення в новому опалювальному сезоні Фото: Юрій Вітренко, голова правління НАК" Нафтогаз України " (facebook.com/YVitrenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Голова правління НАК "Нафтгаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціна на газ для населення в опалювальному сезоні складе 7,4 гривні. За його словами, це в три рази нижче, ніж поточна вартість на спотових ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера"

"Для потреб населення ціна (на газ - ред.) буде 7,4 гривні. Це в три рази менше, ніж поточна спотова ринкова ціна", - сказав Вітренко.

Він додав, що якщо підприємства теплокомуненерго братимуть газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 гривні.

3 вересня ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повернулося з відпустки. У новому випуску гості студії, серед яких віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступник міністра оборони Анна Маляр та інші, обговорюють зустріч Зеленського і Байдена в США, шлях України до НАТО та інші актуальні теми.


Нагадаємо, раніше у "Свободі слова Савіка Шустера" розповіли, що українці думають про здобуття незалежності.


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Юрій Вітренко Нафтогаз України
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