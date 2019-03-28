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Вітренко назвав суму податкового боргу "Укрнафти"

Новини » Економіка    28.03.2019 - 16:04
Вітренко назвав суму податкового боргу "Укрнафти"
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Борг складає близько 30 млрд грн

Податковий борг ПАТ "Укрнафта", за розрахунками, може досягати 30 млрд грн. Про це на брифінгу після зборів акціонерів компанії сказав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вітренко заявив, що в "Нафтогазі", який є акціонером "Укрнафти", відповідально ставляться до завдання уряду сприяти вирішенню проблеми з податковим боргом.

"Борг продовжує зростати, що не дозволяє "Укрнафті" розвиватися та реалізовувати свій потенціал", - сказав він.

Вітренко зазначив, що акціонери ПАТ "Укрнафта" погодилися укласти контракти про продаж 4,062 млрд кубометрів газу "Нафтогазу". Угодами передбачено, що НАК купує 2,062 млрд кубометрів, що відповідає об'єму газу, що надійшов від "Укрнафти" до ГТС в попередні періоди, а також 2 млрд кубометрів газу майбутньої добичі. "Укрнафта" спрямує отримані кошти на погашення податкового боргу.

"Гроші, які отримає "Укрнафта" за цими угодами, вони не залишаться в "Укрнафті", всі ці кошти автоматично підуть до держбюджету", - сказав він.

У серпні 2017 року голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що компанії загрожує банкрутство через податковий боргу на 13 млрд грн.

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