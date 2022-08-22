Вітренко найближчим часом може бути звільнений з "Нафтогазу": хто займе його місце

Провал переговорів щодо реструктуризації боргів НАК "Нафтогаз Україна" вдруге може стати додатковою підставою для звільнення голови компанії Юрія Вітренка. Відставка можлива наприкінці серпня - на початку вересня.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії .

Як зазначається в матеріалі, кандидатів на місце глави НАК з середини липня було троє. Серед них двоє з досвідом роботи в компанії і один співробітник офісу президента.

За інформацією видання, претендентом на пост глави НАК є заступник глави ОП Ростислав Шурма - це підтверджують і джерела видання в Офісі президента. Сам Шурма не коментував ймовірність переходу на нову роботу, але, за словами поінформованих співрозмовників, особливого бажання очолити "Нафтогаз" у нього немає.

Інформація про плани Офісу президента замінити Вітренка з'явилася ще на початку липня після кількох скандалів, пов'язаних з кадровою політикою і критикою уряду.

Йдеться про звільнення з ініціативи Вітренка керівника "дочки" НАК, компанії "Укртранснафта", Миколи Гавриленка за те, що він не збільшив імпорт нафтопродуктів з Європи. Новому директору УТН Володимиру Цепенді теж не вдалося впоратися із завданням. Вітренко ініціював і його звільнення, проте уряд не підтримав ідею глави НАК.

Негативно на іміджі керівника НАК відбився скандал з купівлею його радником Олегом Діденком елітного авто. А публічна критика Кабміну і прем'єр-міністра за рішення про закачування 19 млрд кубометрів газу ще більше погіршили відносини між главою "Нафтогазу" і прем'єром Денисом Шмигалем.

Ще однією підставою для відставки Вітренко може бути невиконання рішення Кабміну про закачування газу на зиму. Вже ясно, що НАК не вдасться накопичити до жовтня 19 млрд кубометрів газу, що визнав і сам Вітренко.