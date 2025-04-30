Інсценував зникнення заради мільйона гривень: ДБР викрило військового та його родичів

Правоохоронці затримали військового, який за змовою з матір’ю та братом інсценував своє зникнення на фронті, щоб родина незаконно отримала майже мільйон гривень компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Злочинну схему незаконного отримання державних виплат, призначених родинам безвісти зниклих військовослужбовців, розкрили працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України. Трьом особам - військовослужбовцю - дезертиру, його матері та брату - повідомили про підозру.

Подробиці справи

За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби в луганській області, про що одразу повідомив своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим. Брат дезертира вирішив цим скористатися і запропонував інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.

Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого.

З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина таким чином незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги.

Крім того, брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі чого припинив військову службу.

Фото: арешт дезертира та його родичів (dbr.gov.ua)

Арешт і можливе покарання за злочин

Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки в Івано-Франківську, де виявили документи та самого "зниклого" військовослужбовця.

Усіх трьох затримано. Вони підозрюються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою - за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 190 Кримінального Кодексу України.

Додатково одному з братів повідомили про підозру у дезертирстві (частина 4 статті 408 Кримінального Кодексу України). Іншому братові інкримінують ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (частина 4 статті 409 Кримінального Кодексу України).

За цими статтями підозрюваним загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Усім трьом затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.