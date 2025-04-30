Інсценував зникнення заради мільйона гривень: ДБР викрило військового та його родичів
Правоохоронці затримали військового, який за змовою з матір’ю та братом інсценував своє зникнення на фронті, щоб родина незаконно отримала майже мільйон гривень компенсації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Злочинну схему незаконного отримання державних виплат, призначених родинам безвісти зниклих військовослужбовців, розкрили працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України. Трьом особам - військовослужбовцю - дезертиру, його матері та брату - повідомили про підозру.
Подробиці справи
За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби в луганській області, про що одразу повідомив своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим. Брат дезертира вирішив цим скористатися і запропонував інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.
Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого.
З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина таким чином незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги.
Крім того, брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі чого припинив військову службу.
Фото: арешт дезертира та його родичів (dbr.gov.ua)
Арешт і можливе покарання за злочин
Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки в Івано-Франківську, де виявили документи та самого "зниклого" військовослужбовця.
Усіх трьох затримано. Вони підозрюються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою - за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 190 Кримінального Кодексу України.
Додатково одному з братів повідомили про підозру у дезертирстві (частина 4 статті 408 Кримінального Кодексу України). Іншому братові інкримінують ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (частина 4 статті 409 Кримінального Кодексу України).
За цими статтями підозрюваним загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна.
Усім трьом затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Корупційні схеми
Нагадаємо, правоохоронці також затримали командира військової частини в Одеській області. Його підозрюють у використанні бійців в особистих інтересах. Підполковник направив 4 військових займатися ремонтом своєї квартири, замість виконання бойових завдань.
Також нещодавно у Вінницькій області викрили посадовця однієї з військових частин. Він незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн гривень військовим, які перебували в тилу.
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