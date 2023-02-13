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Витрачають мало палива і довго працюють. Стали відомі найекономічніші моделі автівок

Фото: серед автівок є економічні моделі, які довго служать (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Експерти автомобільного ринку назвали найекономічніші авто, які не витрачають багато палива і довго служать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціалізований портал "Твоя машина".

Серед найекономічніших моделей представлені такі.

Kia Picanto

Машина оснащена 1,0-літровим бензиновим двигуном на 67 к. с., що працює в парі з 5-ступінчастою МКПП. Також доступний варіант з 1,2-літровим атмосферником на 84 к. с. і 4-ступінчастою АКПП.

Середня витрата палива на 100 км становить 4,4 л. По місту - 5,6 л, за містом - 3,7 л.

Volkswagen Polo/Skoda Rapid

У машин у наявності кілька модифікацій моторів:

  • 1,6-літровим атмосферним мотором на 90 або 110 к.с.;
  • 1,4-літровим турбомотором.

Мотор на 90 к.с. йде з МПКК на п'ять передач, а 110-сильний агрегат працює як з "механікою", так і "автоматом". Мотор потужністю 125 к.с. йде з "роботом".

На 100 км витрачає 4,8-8,0 л палива.

Hyundai Creta

Бюджетний позашляховик доступний з бензиновим 1,6-літровим двигуном потужністю 121 і 123 к. с. відповідно і з 2,0-літровим атмосферником на 149 к. с.

Комбінована витрата палива становить 7 л на 100 км. У місті витрачає 9 л, по трасі - 5,8 л.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Мінекономіки України опублікувало перелік моделей автомобілів, які підпадають під транспортний податок, або так званий податок на розкіш, у 2023 році.

Нагадаємо, які автівки переважно ввозять в Україну під час війни. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, у грудні ми писали, як ввезти в Україну та розмитнити авто з Європи.

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Автомобільний ринок