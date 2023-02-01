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Які автівки підпадають під транспортний податок у 2023 році: опубліковано перелік

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Україна, Середа 01 лютого 2023 19:35
Які автівки підпадають під транспортний податок у 2023 році: опубліковано перелік Фото: оприлюднено перелік моделей автомобілів, які обкладаються транспортним податком у 2023 році (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Мінекономіки України опублікувало перелік моделей автомобілів, що підпадають під транспортний податок, або так званий податок на розкіш, у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

У переліку Мінекономіки - 229 моделей автомобілів таких марок, як Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz.

Оподатковують автомобілі, які коштують понад 375 мінімальних зарплат. Тобто у 2023 році податок стягують із автомобілів вартістю понад 2,25 млн гривень. Крім того, під сплату податку підпадають автомобілі, не старші за п'ять років, але це залежить від марки авто.

Ставка транспортного податку фіксована - 25 тисяч гривень на рік за кожне авто, що підлягає оподаткуванню. Власники дорогих автівок можуть зробити весь річний платіж протягом двох місяців після одержання повідомлення місцевої податкової служби.

Кошти, одержані від транспортного податку, спрямовуються до місцевих бюджетів.

Влітку торік РБК-Україна повідомляло, які автівки переважно ввозять в Україну під час війни. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, у грудні ми писали, як ввезти в Україну та розмитнити авто з Європи.

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