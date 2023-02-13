Тратят мало топлива и долго служат. Стали известны самые экономичные модели автомобилей

Среди наиболее экономичных моделей представлены следующие.

Kia Picanto

Машина оснащена 1,0-литровым бензиновым двигателем на 67 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП. Также доступен вариант с 1,2-литровым атмосферником на 84 л. и 4-ступенчатой АКПП.

Средний расход топлива на 100 км составляет 4,4 л. По городу - 5,6 л, за городом - 3,7 л.

Volkswagen Polo/Skoda Rapid

У машин в наличии несколько модификаций моторов:

1,6-литровым атмосферным мотором на 90 или 110 л. с.;

1,4-литровым турбомотором.

Мотор на 90 л. идет с МПКК на пять передач, а 110-сильный агрегат работает как с "механикой", так и с "автоматом". Мотор мощностью 125 л. с. идет с "роботом".

На 100 км тратит 4,8-8,0 л топлива.

Hyundai Creta

Бюджетный внедорожник доступен с бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 121 л. с. и 123 л. с. соответственно и с 2,0-литровым атмосферником на 149 л. с.

Комбинированный расход топлива составляет 7 л на 100 км. В городе тратит 9 л, по трассе - 5,8 л.