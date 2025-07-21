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WhatsApp більше не буде "рідним" на Windows: що це означає для користувачів

Понеділок 21 липня 2025 17:30
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WhatsApp більше не буде "рідним" на Windows: що це означає для користувачів Додаток WhatsApp на Windows сильно зміниться (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Meta відмовляється від природного додатка WhatsApp для Windows на користь веб-версії. Остання бета-версія WhatsApp на Windows уже містить ці зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neowin.

Деталі оновлення

По суті, WhatsApp для Windows переходить з нативного додатка на основі WinUI до веб-версії, загорнутої в WebView2 від Microsoft Edge. Це означає, що інтерфейс став іншим, змінився спосіб роботи повідомлень, а меню налаштувань стало значно спрощеним.

Бета-версія також включає нові функції - канали WhatsApp і розширені можливості для статусів і спільнот.

Використання WebView2 дає змогу Meta спростити підтримку, зберігаючи єдину кодову базу замість розробки та підтримки нативного застосунку для Windows.

WhatsApp більше не буде &quot;рідним&quot; на Windows: що це означає для користувачівОстання бета-версія WhatsApp для Windows показує, що грядуть серйозні зміни (фото: Neowin)

Однак для активних користувачів це може стати розчаруванням: веб-додаток матиме менш органічний вигляд у Windows 11 і споживатиме більше оперативної пам'яті, ніж нативний клієнт.

Іронія в тому, що сам WhatsApp підкреслює, що нативні версії додатків для Windows і Mac "забезпечують підвищену продуктивність і надійність, більше можливостей для спільної роботи і функції для підвищення продуктивності".

Перехід на веб-версію викликав критику користувачів: на Reddit з'явилися скарги на витоки пам'яті та інші проблеми. Незважаючи на це, Meta продовжує розширювати можливості WhatsApp, додаючи нові функції, але з ризиком погіршення користувальницького досвіду і збільшеним споживанням ресурсів системи.

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