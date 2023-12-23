Витончена операція: Ігнат розкрив деталі биття трьох російських Су-34

Полковник зауважив, що пілотів російських "СУшок" українським захисникам вдалося застати зненацька, після чого "операція відбувалася блискавично і витончено".

"Росіяни знахабніли, підлетіли ближче, намагалися вдарити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ", - сказав він.

Як розповів Ігнат, 500-кг КАБи можуть летіти 20-25 км, проте "коли хочеться і руки чешуться завдати удару, то... треба підлетіти ближче".

"Вони ризикнули невдало. Сподіваємося, таких ризиків окупанти робитимуть більше", - додав спікер.

Також представник ПС зазначив, що подібне збиття літаків окупантів раніше було біля острова Зміїний, а також над російською Брянської областю. За його словами, ворог знахабнів знову, тобто "їх нічого не навчила брянська історія, одеські історії, де були теж перехоплені і "Су-24", і "Су-35""

"Відразу три "жирних" цілі українські військові знищували на початку російської агресії, коли ворог поводив себе нахабно, залітаючи фактично над українськими містами", - розповів він.

Також Ігнат вважає, що збиття 3 бортів ворога стало "топ подією", і після цього росіяни тричі подумають, чи варто підлітати до українських кордонів

Знищення трьох російських Су-34

Раніше повідомлялося, що 22 грудня українські захисники змогли знищити на півдні країни відразу 3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Після цього спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про те, що це - одні з новітніх бортів на озброєнні армії РФ. За допомогою таких літаків окупанти завдають ударів авіаційними бомбами та ракетами.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що наша ППО довго "полювала" за цими Су-34.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що знищення ППО ЗСУ трьох Су-34 інтервентів є нагадуванням російським льотчикам, що Україна відповість кожному вбивці-окупанту.