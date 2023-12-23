Изящная операция: Игнат раскрыл детали сбития трех российских Су-34

Полковник отметил, что пилотов российских "СУшек" украинским защитникам удалось застать врасплох, после чего "операция происходила молниеносно и изящно".

"Россияне обнаглели, подлетели поближе, пытались ударить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск", - сказал он.

Как рассказал Игнат, 500-кг КАБы могут лететь 20-25 км, однако "когда хочется и руки чешутся нанести удар, то... надо подлететь поближе".

"Они рискнули неудачно. Надеемся, таких рисков оккупанты будут делать больше", - добавил спикер.

Также представитель ВС отметил, что подобное сбивание самолетов оккупантов ранее было у острова Змеиный, а также над российской Брянской областью. По его словам, враг обнаглел снова, то есть "их ничего не научила брянская история, одесские истории, где были тоже перехвачены и "Су-24", и "Су-35""

"Сразу три "жирных" цели украинские военные уничтожали в начале российской агрессии, когда враг вел себя нагло, залетая фактически над украинскими городами", - рассказал он.

Также Игнат считает, что сбитие 3 бортов врага стало "топ событием", и после этого россияне трижды подумают, стоит ли подлетать к украинским границам.

Уничтожение трех российских Су-34

Ранее сообщалось, что 22 декабря украинские защитники смогли уничтожить на юге страны сразу 3 российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

После этого спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о том, что это - одни из новейших бортов на вооружении армии РФ. С помощью таких самолетов оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что наша ПВО долго "охотилась" за этими Су-34.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что уничтожение ПВО ВСУ трех Су-34 интервентов является напоминанием российским летчикам, что Украина ответит каждому убийце-оккупанту.