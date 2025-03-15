Уиткоффу пришлось ждать встречи с Путиным восемь часов, - Sky News

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ждал восемь часов встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Тот в это время встречался с Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Судя по кадрам, как пишет издание, запечатлевшим его кортеж, выезжающий и возвращающийся в московский аэропорт Внуково, он пробыл здесь чуть более 12 часов, что свидетельствует о том, что "Стив Виткофф недолго пробыл в российской столице".

"И большую часть этого времени, судя по всему, он оставался в ожидании. Прибыв в четверг около обеда, он прождал не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль", - говорят журналисты.

Авторы статьи приходят к выводу, что, "очевидно, Путин был слишком занят", встречаясь с главой белорусского режима Александром Лукашенко, в рамках "спешно организованного государственного визита", о котором было объявлено накануне.