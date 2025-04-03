Уиткофф встретился в Вашингтоне с посланником Путина, - Reuters

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф провел встречу в Вашингтоне с председателем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, который посетил американскую столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Как рассказали западному информагентству двое американских чиновников, знакомых с этим вопросом, уполномоченный российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций встретился в Вашингтоне с официальными лицами США.

Такая встреча состоялась в среду на фоне усилий президента Штатов Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны, и давления на Москву и Киев.

Что именно Дмитриев обсуждал с официальными лицами США, пока не известно, отмечает Reuters.

Вместе с тем западные СМИ обращают внимание, что визит посланника Путина состоялся после того, как Трамп выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня между РФ и Украиной. В частности, в воскресенье американский лидер заявил, что он "разозлен" на главу Кремля, и поднял вопрос о возможности наложения санкций на тех, кто покупает российскую нефть.

Представитель Трампа Уиткофф, который возглавлял контакты администрации президента США с Кремлем, пригласил Дмитриева в Штаты на прошлой неделе, сообщили Reuters американские чиновники.

Следует также обратить внимание, что это стал первый известный визит в США высокопоставленного чиновника РФ после широкомасштабного вторжения в Украину.

Напомним также, что Дмитриев ранее был включен в состав делегации РФ для переговоров с США в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года. От американской стороны там были государственный секретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.