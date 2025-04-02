США зняли санкції з посланця Путіна, щоб з ним сьогодні зустрівся Віткофф, - CBS

Спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрінеться з головою фонду прямих інвестицій РФ Кирилом Дмитрієвим у Білому домі. Санкції проти росіянина були тимчасово зняті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Водночас відомо, що Міністерство фінансів США тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Держдепартамент міг видати йому необхідну візу для приїзду до США.

За даними видання, вже сьогодні, 2 квітня, Віткофф зустрінеться зі старшим російським перемовником у Білому домі.

Зауважимо, що раніше західні ЗМІ повідомили, що голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який минулого місяця був призначений спеціальним представником РФ з питань міжнародного економічного та інвестиційного співробітництва, цього тижня відвідає Вашингтон.

Телеканал CNN з посиланням на джерела зазначив, що Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставником президента США з Близького Сходу і учасником переговорного процесу щодо війни РФ проти України Стівом Віткоффом.

Сам Дмитрієв, коментуючи інформацію CNN, говорив, що такий візит "можливий".

Додамо, що Кирило Дмитрієв був включений до складу делегації РФ для переговорів з США в Ер-Ріяді 18 лютого 2025 року. Він перебуває під санкціями західних країн з лютого 2022 року. Зокрема, проти Дмитрієва ввели санкції і США.

Сьогодні вдень у Кремлі підтвердили можливість візиту представника російського диктатора Володимира Путіна до Вашингтона.

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