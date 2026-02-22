Віткофф про зустрічі з Путіним: він завжди був зі мною чесним

"Володимир Путін завжди був зі мною абсолютно чесним. Я це говорю, а на мене відразу нападають, але це точне твердження", - сказав Віткофф.

Спецпредставник президента США зазначив, що його критикували за те, що він їздив до Москви зустрічатися з Путіним вісім разів.

"Як би ви уклали угоду з кимось на іншому боці, якби не знали, де знаходиться інша сторона? Мені потрібно було зрозуміти, які його мотиви та цілі. І я насправді думаю, що багато тих зустрічей зараз стають дуже актуальними. Я думаю, що ті зустрічі були важливими, і, сподіваюся, ми доведемо все це до кінця", - додав Віткофф.