RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Уиткофф о встречах с Путиным: он всегда был со мной честным

Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф утверждает, что российский диктатор Владимир Путин во время встреч всегда был честным с ним.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Уиткофф в интервью Fox News.

Читайте также: Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок

"Владимир Путин всегда был со мной абсолютно честным. Я это говорю, а на меня сразу нападают, но это точное утверждение", - сказал Уиткофф.

Спецпредставитель президента США отметил, что его критиковали за то, что он ездил в Москву встречаться с Путиным восемь раз.

"Как бы вы заключили сделку с кем-то на другой стороне, если бы не знали, где находится другая сторона? Мне нужно было понять, каковы его мотивы и цели. И я на самом деле думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными. Я думаю, что те встречи были важными, и, надеюсь, мы доведем все это до конца", - добавил Уиткофф.

 

Встречи Уиткоффа с Путиным

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф нашел общий язык как с Россией, так и с Украиной.

По мнению Трампа, Уиткоффа "любят и Украина, и Европа, и Россия".

В качестве доказательства американский лидер вспомнил, как впервые отправил спецпредставителя на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москву.

Отметим, Уиткофф уже неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным.

Последняя их встреча состоялась 22 января. В переговорах также участвовали помощник российского диктатора Юрий Ушаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСтив УиткоффВойна в Украине