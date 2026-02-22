Уиткофф о встречах с Путиным: он всегда был со мной честным

"Владимир Путин всегда был со мной абсолютно честным. Я это говорю, а на меня сразу нападают, но это точное утверждение", - сказал Уиткофф.

Спецпредставитель президента США отметил, что его критиковали за то, что он ездил в Москву встречаться с Путиным восемь раз.

"Как бы вы заключили сделку с кем-то на другой стороне, если бы не знали, где находится другая сторона? Мне нужно было понять, каковы его мотивы и цели. И я на самом деле думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными. Я думаю, что те встречи были важными, и, надеюсь, мы доведем все это до конца", - добавил Уиткофф.