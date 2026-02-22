Уиткофф о встречах с Путиным: он всегда был со мной честным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф утверждает, что российский диктатор Владимир Путин во время встреч всегда был честным с ним.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Уиткофф в интервью Fox News.
"Владимир Путин всегда был со мной абсолютно честным. Я это говорю, а на меня сразу нападают, но это точное утверждение", - сказал Уиткофф.
Спецпредставитель президента США отметил, что его критиковали за то, что он ездил в Москву встречаться с Путиным восемь раз.
"Как бы вы заключили сделку с кем-то на другой стороне, если бы не знали, где находится другая сторона? Мне нужно было понять, каковы его мотивы и цели. И я на самом деле думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными. Я думаю, что те встречи были важными, и, надеюсь, мы доведем все это до конца", - добавил Уиткофф.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф нашел общий язык как с Россией, так и с Украиной.
По мнению Трампа, Уиткоффа "любят и Украина, и Европа, и Россия".
В качестве доказательства американский лидер вспомнил, как впервые отправил спецпредставителя на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москву.
Отметим, Уиткофф уже неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным.
Последняя их встреча состоялась 22 января. В переговорах также участвовали помощник российского диктатора Юрий Ушаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев.