Віткофф знову планує зустрітися з Путіним з питання України, - Axios

За даними видання, на зустрічі в Осло (Норвегія) представники України, Європи та США прагнутимуть розробити мирну пропозицію для надання Росії.

Очікується, що у переговорах візьмуть участь Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, представники країн "Європейської четвірки" (Британія, Франція, Німеччина та Польща), а також офіційні особи ЄС та НАТО.

Окрім цього, американський чиновник повідомив виданню, що після Осло Віткофф планує отруїтися до Росії, де він сподівається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і представити ідеї, розроблені в консультаціях з Україною та європейськими партнерами.

При цьому зять Трампа Джаред Кушнер захворів на грип, тому не зможе супроводжувати Віткоффа і особисто бути присутнім на зустрічах. Однак він візьме участь у режимі онлайн.

Чиновник додав, що зустріч з Норвегії є продовженням дискусій, що відбулися в Майамі, де Зеленський пообіцяв розглянути та просувати низку пропозицій, спрямованих на створення шляху до всеосяжної та міцної мирної угоди.

Виходячи зі слів джерела, представники США, України та Європи працювали разом упродовж останнього тижня над розробкою пропозицій. Ці обговорення зосереджені на двох паралельних напрямках:

забезпечення майбутнього України: створення суверенного, безпечного та процвітаючого майбутнього для України, включаючи надійні гарантії безпеки, європейську інтеграцію та всеосяжну повоєнну економічну структуру, яка враховує фінансові потреби України та створює можливості для довгострокового зростання та інвестицій;

створення суверенного, безпечного та процвітаючого майбутнього для України, включаючи надійні гарантії безпеки, європейську інтеграцію та всеосяжну повоєнну економічну структуру, яка враховує фінансові потреби України та створює можливості для довгострокового зростання та інвестицій; створення умов для міцного світу: розробка всеосяжної пропозиції Росії, яка торкається питань, необхідних припинення війни, створює нову і стійку архітектуру безпеки між Росією та Європою і вивчає можливості повоєнного економічного співробітництва.

За словами американського чиновника, президент США Дональд Трамп доручив розпочати інтенсивний процес розробки всеосяжної мирної пропозиції з Україною та Європою, і наступним кроком стане перевірка того, чи зможе ця робота стати основою для серйозних переговорів із Росією.

"Ці дискусії залишаються відкритими, і ще багато роботи. Мета президента Трампа ясна: покласти край вбивствам, завершити війну і створити умови для міцного миру, який принесе користь Україні, Росії, Європі та Сполученим Штатам", - додав він.

Також Axios пише, що, як очікується, в ході поїздки Віткоффа будуть зроблені зусилля щодо забезпечення звільнення Стівена Хаббарда, американського вчителя на пенсії, якого США вважають незаконно затриманим у Росії.