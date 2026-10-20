Уиткофф снова планирует встретиться с Путиным по вопросу Украины, - Axios

По данным издания, на встрече в Осло (Норвегия) представители Украины, Европы и США будут стремиться разработать мирное предложение для предоставления России.

Ожидается, что в переговорах примут участие Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители стран "Европейской четверки" (Британия, Франция, Германия и Польша), а также официальные лица ЕС и НАТО.

Помимо этого, американский чиновник сообщил изданию, что после Осло Уиткофф планирует отравиться в Россию, где он надеется встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и представить идеи, разработанные в консультациях с Украиной и европейскими партнерами.

При этом зять Трампа Джаред Кушнер заболел гриппом, поэтому не сможет сопровождать Уиткоффа и лично присутствовать он встречах. Однако он примет участие в режиме онлайн.

Чиновник добавил, что встреча с Норвегии являются продолжением дискуссий, состоявшихся в Майами, где Зеленский пообещал рассмотреть и продвинуть ряд предложений, направленных на создание пути к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению.

Исходя из слов источника, представители США, Украины и Европы работали вместе на протяжении последней недели над разработкой предложений. Эти обсуждения сосредоточены на двух параллельных направлениях:

обеспечение будущего Украины: создание суверенного, безопасного и процветающего будущего для Украины, включая надежные гарантии безопасности, европейскую интеграцию и всеобъемлющую послевоенную экономическую структуру, которая учитывает финан+совые потребности Украины и создает возможности для долгосрочного роста и инвестиций;

создание суверенного, безопасного и процветающего будущего для Украины, включая надежные гарантии безопасности, европейскую интеграцию и всеобъемлющую послевоенную экономическую структуру, которая учитывает финан+совые потребности Украины и создает возможности для долгосрочного роста и инвестиций; создание условий для прочного мира: разработка всеобъемлющего предложения России, которое затрагивает вопросы, необходимые для прекращения войны, создает новую и устойчивую архитектуру безопасности между Россией и Европой и изучает возможности послевоенного экономического сотрудничества.

По словам американского чиновника, президент США Дональд Трамп поручил начать интенсивный процесс разработки всеобъемлющего мирного предложения с Украиной и Европой, и следующим шагом станет проверка того, сможет ли эта работа стать основой для серьезных переговоров с Россией.

"Эти дискуссии остаются открытыми, и предстоит еще много работы. Цель президента Трампа ясна: положить конец убийствам, завершить войну и создать условия для прочного мира, который принесет пользу Украине, России, Европе и Соединенным Штатам", - добавил он.

Также Axios пишет, что как ожидается, в ходе поездки Уиткоффа будут предприняты усилия по обеспечению освобождения Стивена Хаббарда, американского учителя на пенсии, которого США считают незаконно задержанным в России.