Уиткофф снова планирует встретиться с Путиным по вопросу Украины, - Axios

Во вторник спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправится в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. После этого он намерен встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным издания, на встрече в Осло (Норвегия) представители Украины, Европы и США будут стремиться разработать мирное предложение для предоставления России.
Ожидается, что в переговорах примут участие Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители стран "Европейской четверки" (Британия, Франция, Германия и Польша), а также официальные лица ЕС и НАТО.
Помимо этого, американский чиновник сообщил изданию, что после Осло Уиткофф планирует отравиться в Россию, где он надеется встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и представить идеи, разработанные в консультациях с Украиной и европейскими партнерами.
При этом зять Трампа Джаред Кушнер заболел гриппом, поэтому не сможет сопровождать Уиткоффа и лично присутствовать он встречах. Однако он примет участие в режиме онлайн.
Чиновник добавил, что встреча с Норвегии являются продолжением дискуссий, состоявшихся в Майами, где Зеленский пообещал рассмотреть и продвинуть ряд предложений, направленных на создание пути к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению.
Исходя из слов источника, представители США, Украины и Европы работали вместе на протяжении последней недели над разработкой предложений. Эти обсуждения сосредоточены на двух параллельных направлениях:
По словам американского чиновника, президент США Дональд Трамп поручил начать интенсивный процесс разработки всеобъемлющего мирного предложения с Украиной и Европой, и следующим шагом станет проверка того, сможет ли эта работа стать основой для серьезных переговоров с Россией.
"Эти дискуссии остаются открытыми, и предстоит еще много работы. Цель президента Трампа ясна: положить конец убийствам, завершить войну и создать условия для прочного мира, который принесет пользу Украине, России, Европе и Соединенным Штатам", - добавил он.
Также Axios пишет, что как ожидается, в ходе поездки Уиткоффа будут предприняты усилия по обеспечению освобождения Стивена Хаббарда, американского учителя на пенсии, которого США считают незаконно задержанным в России.
Напомним, что в последние недели Украина столкнулась с рядом ограничений со стороны США. В частности, была ограничена скорость Starlink, Вашингтон уже трижды не передавал Киеву разведданные о подготовке баллистических ударов, а также США заключили дизельную сделку с Россией.
На фоне этих событий между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник конфликт.
В частности, Трамп обвинил Зеленского в том, что тот якобы не хочет завершения войны и никогда этого не хотел.
Тем временем Зеленский в одном из интервью сказал, что последние действия США указывают на то, что Вашингтон подталкивает Украину к капитуляции перед Россией.