Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"

Коментуючи нещодавні переговори з Путіним, Віткофф назвав їх "переконливими" та заявив, що вони обговорили "кроки, які можуть покласти край війні в Україні", а також створити нові можливості для бізнесу.

За його словами, під час розмови, російський диктатор нібито звернувся до нього з проханням забезпечити "постійний мир". Ключ до загальної угоди, як пояснив Віткофф, "обертається навколо "п'яти територій". Водночас він не надав жодних деталей.

"Ця мирна угода стосується так званих п’яти територій, але в ній є набагато більше. Є протоколи безпеки, є стаття 5 НАТО, багато деталей. Це складна ситуація, що корениться в деяких реальних проблемних речах, що відбуваються між двома країнами... Я думаю, що ми можемо опинитися на порозі чогось дуже, дуже важливого для світу в цілому", - додав він.

За словами Віткоффа, Путін також порушив питання щодо центрального принципу НАТО, згідно з яким напад на одного члена є нападом на всіх членів.