Віткофф уже вчетверте зустрівся з Путіним для обговорення війни

Віткофф прилетів до Москви сьогодні зранку. Кадри приземлення його літака публікували російські ЗМІ.

Спецпредставник президента США у Москві спочатку зустрівся з гендиректором Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. У мережі також поширювали кадри їх "прогулянки" по Москві.

У другій половині Пєсков повідомив, що Путін приймає Віткоффа у Кремлі. Наразі деталі їх зустрічі невідомі.



Нагадаємо, що це вже четверта зустріч Віткоффа та Путіна з моменту, коли Дональд Трамп повернувся до Білого дому. Перед цим вони зустрічалися 11 квітня у Санкт-Петербурзі, тоді їх переговори тривали чотири з половиною години.

Стів Віткофф обіймає посаду спецпредставника США з питань Близького сходу і є учасником переговорного процесу щодо врегулювання війни РФ проти України. Віткофф відповідає за контакти з російською стороною.