Не Віткофф. У Путіна заявили, хто гратиме ключову роль у написанні мирного плану

" Я особисто вважаю, що багато в чому, якщо буде складатися далі на папері якийсь план, що веде до врегулювання, то ручкою водити багато в чому буде саме Кушнер ", - наголосив Ушаков.

Помічник диктатора розповів, що участь Кушнера в переговорах у РФ "виявилася дуже доречною". За його словами, вона додала до "чарівності і доброзичливості" спецпосланника США Стіва Віткоффа "елемент системності".

Мирний план США

Нагадаємо, в листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Документ розробляли спецпредставник Трампа Стів Віткофф та російський посланець Кирило Дмітрієв.

Початковий варіант плану налічував 28 пунктів, але деякі з них були дуже вигідні Росії. У зв'язку з цим делегації США та України провели зустрічі в Женеві та Маямі, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

У вівторок, 2 грудня, Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором і обговорити вже оновлений документ.

Після 5-годинних перемовин до ЗМІ вийшов помічник Путіна Юрій Ушаков. Він заявив, що компромісу поки не знайдено, але сторони готові працювати далі.

Його слова були сприйняті, як відмова від американської пропозиції. Проте наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що це не так.

Через кілька днів на цю тему висловився й сам Путін. Він сказав, що відхилив частину мирних пропозицій та поінформував, що тепер документ налічує 27 пунктів і розділений на 4 "пакети". Хоча до переговорів була інформація, що документ після консультацій з Україною скоротився до 19-20 пунктів.

Видання NYT уточнило, що один із "пакетів" стосується українського суверенітету. Зокрема, обмеження чисельності ЗСУ та дальності ракет. Інші пакети - вже про територіальні поступки, економічне співробітництво США та РФ після війни, а також ширші питання безпеки Європи.