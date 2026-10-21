UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Віткофф прибув до Петербургу: що відомо про переговори США та РФ

09:31 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: посланець Трампа Стів Віткофф (president.gov.ua)

21 жовтня переговірник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Петербургу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, літак ВПС США вранці у середу приземлився в аеропорту Пулково. Зустрів його спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв.

Його кортеж вже виїхав до Санкт-Петербургу. Американська сторона поки що ніяк не коментувала приїзд Віткоффа.

Оновлено о 09:32. Віткофф та Дмітрієв прибули в Костянтинівський палац для переговорів.

Нагадаємо, вчора в Осло президент України Володимир Зеленський зустрівся з переговірниками Трампа.

Президент Фінляндії Александр Стубб, який був учасником переговорів, заявив, що сторони знайшли елементи мирного врегулювання, які представлять у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляло РБК-Україна, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Москві сподіваються найближчим часом організувати зустріч із Віткоффом.

За його словами, американський переговірник зможе розповісти главі Кремля про розмови з українцями та європейцями.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМоскваСтів Віткофф