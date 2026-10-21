Уиткофф прибыл в Петербург: что известно о переговорах США и РФ

Как сообщается, самолет ВВС США утром в среду приземлился в аэропорту Пулково. Встретил его спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Его кортеж уже уехал в Санкт-Петербург. Американская сторона пока никак не комментировала приезд Уиткоффа.

Обновлено в 09:32. Уиткофф и Дмитриев прибыли в Константиновский дворец для переговоров.

Обновлено в 10:00.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор примет Уиткоффа ориентировочно в первой половине дня. Главной темой переговоров будет вопрос войны с Украиной. Джаред Кушнер не приехал в РФ по болезни.

СМИ сообщают, что он, вероятно, присоединится к разговору онлайн.

Напомним, вчера в Осло президент Украины Владимир Зеленский встретился с переговорщиками Трампа.

Президент Финляндии Александр Стубб, являвшийся участником переговоров, заявил, что стороны нашли элементы мирного урегулирования, которые представят в Санкт-Петербурге.