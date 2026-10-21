Уиткофф прибыл в Петербург: что известно о переговорах США и РФ

21 октября переговорщик президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Петербург.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как сообщается, самолет ВВС США утром в среду приземлился в аэропорту Пулково. Встретил его спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.
Его кортеж уже уехал в Санкт-Петербург. Американская сторона пока никак не комментировала приезд Уиткоффа.
Обновлено в 09:32. Уиткофф и Дмитриев прибыли в Константиновский дворец для переговоров.
Обновлено в 10:00.
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор примет Уиткоффа ориентировочно в первой половине дня. Главной темой переговоров будет вопрос войны с Украиной. Джаред Кушнер не приехал в РФ по болезни.
СМИ сообщают, что он, вероятно, присоединится к разговору онлайн.
Напомним, вчера в Осло президент Украины Владимир Зеленский встретился с переговорщиками Трампа.
Президент Финляндии Александр Стубб, являвшийся участником переговоров, заявил, что стороны нашли элементы мирного урегулирования, которые представят в Санкт-Петербурге.
Как сообщало РБК-Украина, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются в ближайшее время организовать встречу с Уиткоффом.
По его словам, американский переговорщик сможет рассказать главе Кремля о разговорах с украинцами и европейцами.