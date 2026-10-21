RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Уиткофф прибыл в Петербург: что известно о переговорах США и РФ

09:31 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: посланец Трампа Стив Виткофф (president.gov.ua)

21 октября переговорщик президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Петербург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, самолет ВВС США утром в среду приземлился в аэропорту Пулково. Встретил его спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Его кортеж уже уехал в Санкт-Петербург. Американская сторона пока никак не комментировала приезд Уиткоффа.

Обновлено в 09:32. Уиткофф и Дмитриев прибыли в Константиновский дворец для переговоров.

Обновлено в 10:00.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор примет Уиткоффа ориентировочно в первой половине дня. Главной темой переговоров будет вопрос войны с Украиной. Джаред Кушнер не приехал в РФ по болезни.

СМИ сообщают, что он, вероятно, присоединится к разговору онлайн.

Напомним, вчера в Осло президент Украины Владимир Зеленский встретился с переговорщиками Трампа.

Президент Финляндии Александр Стубб, являвшийся участником переговоров, заявил, что стороны нашли элементы мирного урегулирования, которые представят в Санкт-Петербурге.

Как сообщало РБК-Украина, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются в ближайшее время организовать встречу с Уиткоффом.

По его словам, американский переговорщик сможет рассказать главе Кремля о разговорах с украинцами и европейцами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМоскваСтив Уиткофф