Віткофф повідомляв владі Катару про майбутню атаку Ізраїлю, - Білий дім

Удар Ізраїлю по Катару

Нагадаємо, армія оборони та контррозвідка Ізраїлю сьогодні, 9 вересня, близько 16:00 завдали авіаудару по столиці Катару Доху для ліквідації керівництва ХАМАС.

В ізраїльській армії зазначили, що названі представники керівництва ХАМАС були безпосередніми організаторами операцій угруповання, відповідальними за масові вбивства 7 жовтня 2023 року та за координацію війни проти Ізраїлю.

У ЦАХАЛ підкреслили, що перед завданням удару вжили заходів для зменшення ризику для цивільних, зокрема використали високоточне озброєння та додаткові розвідувальні дані.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп нібито схвалив удар Ізраїлю по Досі. Вашингтон знав про такі плани заздалегідь.

Детальніше про удар Ізраїлю по Катару - читайте у матеріалі РБК-Україна.