Уиткофф сообщал властям Катара о предстоящей атаке Израиля, - Белый дом

Удар Израиля по Катару

Напомним, армия обороны и контрразведка Израиля сегодня, 9 сентября, около 16:00 нанесли авиаудар по столице Катара Дохе для ликвидации руководства ХАМАС.

В израильской армии отметили, что названные представители руководства ХАМАС были непосредственными организаторами операций группировки, ответственными за массовые убийства 7 октября 2023 года и за координацию войны против Израиля.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед задачей удара приняли меры для уменьшения риска для гражданских, в частности использовали высокоточное вооружение и дополнительные разведывательные данные.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил удар Израиля по Дохе. Вашингтон знал о таких планах заранее.

