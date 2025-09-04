Віткофф пішов із зустрічі "коаліції рішучих": ЗМІ пояснили, що сталося
Спецпредставник президента США Стів Віткофф залишив Єлисейський палац, де у четвер відбувається засідання країн "коаліції рішучих" щодо підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо. Свобода.
За повідомленнями ЗМІ, спецпосланець Трампа був присутній на зустрічі лише частково. Через 20 хвилин після початку засідання з’явилася інформація, що він покинув зал.
У Єлисейському палаці пояснили, що він брав участь у частині роботи та звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів. Однак Віткофф був змушений покинути зустріч, як планувалося, для іншої зустрічі.
Він знову доєднається до лідерів, коли вони будуть здійснювати телефонний дзвінок американському президенту Дональду Трампу.
Зустріч у Парижі
У четвер, 4 вересня, в Парижі розпочалася зустріч країн "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Засідання проходить в Єлисейському палаці.
Участь у зустрічі бере президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео з початку заходу.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провів низку двосторонніх зустрічей.
Зокрема, вони поспілкувалися зі з Віткоффом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном та іншими високопосадовцями.
За словами Єрмака, у Парижі обговорили питання гарантій безпеки для України, посилення санкцій проти Росії та повернення полонених.
Крім того, серед пропозицій партнерів "коаліції рішучих" - створення "безпольотної зони" та патрульної місії в Чорному морі.
Очікується, що європейські лідери також проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої планують обговорити питання гарантій безпеки для України.