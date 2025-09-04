Уиткофф ушел со встречи "коалиции решительных": СМИ объяснили, что произошло

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул Елисейский дворец, где в четверг проходит заседание стран "коалиции решительных" по поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио. Свобода .

По сообщениям СМИ, спецпосланник Трампа присутствовал на встрече лишь частично. Через 20 минут после начала заседания появилась информация, что он покинул зал.

В Елисейском дворце объяснили, что он участвовал в части работы и обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств. Однако Уиткофф был вынужден покинуть встречу, как планировалось, для другой встречи.

Он снова присоединится к лидерам, когда они будут осуществлять телефонный звонок американскому президенту Дональду Трампу.