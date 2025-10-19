ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Не Уиткофф. Партнерам США понравилась смена "куратора" саммита с Путиным, - WSJ

Воскресенье 19 октября 2025 20:26
UA EN RU
Не Уиткофф. Партнерам США понравилась смена "куратора" саммита с Путиным, - WSJ Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США и Россия планируют в ближайшие недели провести саммит лидеров в Будапеште, чтобы обсудить возможные пути завершения войны в Украине. Подготовку встречи впервые возглавит госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, США в надежде заложить основу для сделки, планируют провести больше встреч с Россией на более низком уровне, чем это было до переговоров на Аляске.

При этом, источники также рассказали, что на этот раз американскую сторону возглавит не спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, а другой человек.

"Американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя Стива Уиткоффа, что было положительно воспринято украинскими и европейскими чиновниками", - пишет WSJ.

Тут стоит добавить, что накануне саммита на Аляске, когда Уиткофф встречался с Путиным, в СМИ была информация, что глава Кремля дал согласие на вывод войск из Херсонской и Запорожской областей в обмен на Донецкую область. Потом были публикации, что Уиткофф неправильно понял Путина, его условия оставались такими же более жесткими, как и раньше.

Что же касается нынешних встреч, Трамп уже анонсировал, что она планируется в течение ближайших двух недель и в них будут участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф.

"Достаточно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой Лавровым. И они встретятся вскоре. Они собираются назначить время и место в ближайшее время. Возможно уже назначено", - сказал Трамп, имея ввиду планы назначит встречу с Путиным.

Как Европа реагирует на саммит в Венгрии

Напомним, что на этот раз встреча Трампа и Путина должна пройти в венгерской столице городе Будапешт.

По данным El Pais, в ЕС считает оскорблением факт, что встрече для обсуждения мира пройдет именно в Венгрии. Причина в том, что страны будут обсуждать украинский вопрос в стране ЕС, но без участия самого Евросоюза.

По словам одного из европейских дипломатов, выбор Будапешта может сыграть в пользу премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, и в том числе усугубить разногласия внутри ЕС.

"Место было выбрано тщательно. Оно может быть выгодно России, поскольку усугубляет разногласия внутри ЕС по поводу Кремля. И это также может оказать огромную услугу Орбану, которому в следующем году предстоят выборы в стране", - сказал дипломат.

Также в Брюсселе утверждают, что встреча лидеров США и РФ будет полезна в Будапеште, если приведет к миру в Украине. Однако в частном порядке несколько источников заявили о "политическом кошмаре".

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Будапешт Марко Рубио Стив Уиткофф Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов