Віткофф "одержимий". ЗМІ розкрили, яку ідею просуває посланець Трампа для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання пише, що РФ, намагаючись отримати Донбас шляхом переговорів, прагне домогтися того, що вона не змогла захопити з 2014 року. Це дало б Кремлю контроль на "поясом фортець" - Покровськом, Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом і Слов’янськом.

Зазначається, що у разі захоплення цих міст, російським загарбникам буде легше просунутися вглиб України.

"Одержимий" Віткофф

Співрозмовники FT, ознайомлені з перебігом переговорів, розповіли, що Стів Віткофф тиснув на українських переговірників, домагаючись згоди на "обмін територіями". На думку США, це "невідворотна частина будь-якої потенційної мирної угоди між Україною і РФ".

Двоє високопоставлених українських чиновників розповіли виданню, що Віткофф був "одержимий" ідеєю, що якщо Україна віддасть Росії 25% Донеччини, які перебувають під контролем Сил оборони, то можна буде домогтися завершення війни.

Демілітарізована буферна зона

У початковому 28-пунткному плані Трампа була пропозиція про створення "нейтральної демілітаризованої буферної зони" після виведення ЗСУ з Донбасу. План передбачав створення зони, яка буде "міжнародно визнана територією, що належить РФ", при цьому "російські війська не будуть входити" в неї.

Військовий аналітик фінської компанії Black Bird Group Еміль Кастехелмі повідомив FT, що заявам РФ про демілітаризовану зону не можна довіряти.

"Україна в принципі могла б погодитися на передачу, якби мала за собою міцні західні гарантії безпеки, включаючи війська, розміщені в Україні", - вважає він.

Кастехельмі сказав, що поки пункт про створення демілітаризованої зони не з'явиться в мирній угоді, "передача Донецька, ймовірно, буде здаватися Україні надто ризикованою".

"Рівень ризику ще більше зросте, якщо існуватиме ймовірність того, що Захід скасує санкції проти Росії та зменшить військову допомогу після передачі Донбасу", - переконаний аналітик.