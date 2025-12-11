Уиткофф "одержим". СМИ раскрыли, какую идею продвигает посланник Трампа для Украины
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф "одержим идеей", что если Украина отдаст РФ подконтрольную часть Донбасса, война закончится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание пишет, что РФ, пытаясь получить Донбасс путем переговоров, стремится добиться того, что она не смогла захватить с 2014 года. Это дало бы Кремлю контроль на "поясом крепостей" - Покровском, Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и Славянском.
Отмечается, что в случае захвата этих городов, российским захватчикам будет легче продвинуться вглубь Украины.
"Одержимый" Виткофф
Собеседники FT, ознакомленные с ходом переговоров, рассказали, что Стив Уиткофф давил на украинских переговорщиков, добиваясь согласия на "обмен территориями". По мнению США, это "неотвратимая часть любого потенциального мирного соглашения между Украиной и РФ".
Двое высокопоставленных украинских чиновников рассказали изданию, что Уиткофф был "одержим" идеей, что если Украина отдаст России 25% Донецкой области, которые находятся под контролем Сил обороны, то можно будет добиться завершения войны.
Демилитаризованная буферная зона
В первоначальном 28-пунткном плане Трампа было предложение о создании "нейтральной демилитаризованной буферной зоны" после вывода ВСУ с Донбасса. План предусматривал создание зоны, которая будет "международно признана территорией, принадлежащей РФ", при этом "российские войска не будут входить" в нее.
Военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехелми сообщил FT, что заявлениям РФ о демилитаризованной зоне нельзя доверять.
"Украина в принципе могла бы согласиться на передачу, если бы имела за собой прочные западные гарантии безопасности, включая войска, размещенные в Украине", - считает он.
Кастехельми сказал, что пока пункт о создании демилитаризованной зоны не появится в мирном соглашении, "передача Донецка, вероятно, будет казаться Украине слишком рискованной".
"Уровень риска еще больше возрастет, если будет существовать вероятность того, что Запад отменит санкции против России и уменьшит военную помощь после передачи Донбасса", - убежден аналитик.
Мирный план Трампа
Напомним, сейчас Украина вместе с европейскими партнерами и США обсуждает три ключевых документа в рамках мирной инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.
Отметим, Украина и США пока не пришли к согласию в территориальном вопросе. Вашингтон пытается склонить Киев к уступкам по Донбассу, однако украинская сторона отвергает такие предложения.