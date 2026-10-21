Віткофф зробив заяву про зустріч з Путіним: обговорювали рамкову угоду про мир

Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером провели серію зустрічей з українськими, російськими та європейськими лідерами в Осло та Санкт-Петербурзі.

Головна мета поїздки - просування місії президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

У Санкт-Петербурзі відбулася зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

На переговорах розвинули прогрес, досягнутий під час зустрічі в Осло з президентом України Володимиром Зеленським, а також обговорили деталі мирної угоди.

Крім того, під час зустрічі американська сторона подякувала за звільнення громадянина США Стівена Хаббарда, який тепер зможе повернутися до своєї родини.

"Ці обговорення були конструктивними та продовжаться тристоронніми переговорами між Сполученими Штатами, Росією та Україною на технічному рівні", - зазначив Віткофф.

Американський спецпосланець наголосив, що попри необхідність виконання ще великого обсягу роботи, США залишаються відданими справі досягнення миру.

"Хоча ще є важлива робота, яку потрібно виконати, президент Трамп залишається відданим справі завершення цієї війни та досягнення всеохоплюючого, міцного миру, який забезпечить безпеку та процвітання для майбутніх поколінь", - підкреслив він.

Оновлено 21:15

Також Джаред Кушнер висловив подяку американському президенту за лідерство, а також українським, європейським та російським колегам за спільну роботу останніми днями.

За його словами, попереду ще багато складної роботи, проте з'явилася реальна можливість вийти за межі війни.

Кушнер зазначив, що сторони мають шанс побудувати основу для міцного миру, безпеки та майбутнього процвітання.

Він також відзначив прогрес, досягнутий протягом останніх днів у співпраці з партнерами.