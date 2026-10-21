Венс підтримав Віткоффа, який назвав Путіна "гуманістом"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс згоден з неоднозначним висловлюванням посланця Трампа Стіва Віткоффа. Йдеться про те, що спецпредставник назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венса, передає The White House в Х , і The Hill.

Венс згоден з Віткоффом

На запитання журналіста, чи згоден Венс з тим, що Віткофф назвав Путіна гуманістом, той відповів ствердно.



"Я згоден зі Стівом Віткоффом у тому, що він сказав щось приємне на адресу людини, яка щойно звільнила американського заручника", - каже він.

Віткофф назвав Путіна гуманістом

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі 21 жовтня назвав його "гуманістом".

Переговори щодо мирних домовленостей у війні РФ проти України розпочалися зі звільнення 74-річного американського вчителя Стівена Габбарда. Той перебував під вартою в РФ понад 4 роки.

"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом; ви теж гуманіст, сер, і я віддаю вам шану за це", - сказав Віткофф Путіну.

Зазначимо, Міжнародний кримінальний суд розшукує очільника Кремля за воєнні злочини, скоєні проти України.

Республіканці обурені

Деякі республіканці у Конгресі США жорстко розкритикували Віткоффа, який назвав російського диктатора "гуманістом", пише The Hill.

Так, республіканець-сенатор з Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що Віткоффу повинно бути соромно за його слова.

"Вам варто повернутися в Україну й запитати сім’ї дітей, яких Путін викрав і вбив, чи згодні вони з тим, що ваш друг Путін - "гуманіст"", - написав він.

Сенатор Джон Корнін (республіканець від штату Техас) відповів Віткоффу, що Путін - ніякий не гуманіст, а "холоднокровний убивця".

А член Палати представників Дон Бейкон (республіканець від штату Небраска) назвав такі слова Віткоффа "черговою ганьбою".