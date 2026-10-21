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Уиткофф сделал заявление о встрече с Путиным: обсуждали рамочное соглашение о мире

20:36 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: Уиткофф - Путин (Коллаж РБК-Украина)

Переговоры США, Украины и России продолжатся в трехстороннем формате на техническом уровне.

Об этом заявил специальный посланник США Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X и заявление Джареда Кушнера.

Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером провели серию встреч с украинскими, российскими и европейскими лидерами в Осло и Санкт-Петербурге.

Главная цель поездки - продвижение миссии президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

В Санкт-Петербурге прошла встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

На переговорах развились прогресс, достигнутый во время встречи в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также обсудили детали мирного соглашения.

Кроме того, во время встречи американская сторона поблагодарила за увольнение гражданина США Стивена Хаббарда, который теперь сможет вернуться в свою семью.

"Эти обсуждения были конструктивными и продолжатся трехсторонними переговорами между Соединенными Штатами, Россией и Украиной технически", - отметил Уиткофф.

Американский спецпосланник подчеркнул, что, несмотря на необходимость выполнения еще большого объема работы, США остаются преданными делу достижения мира.

"Хотя еще важна работа, которую нужно выполнить, президент Трамп остается преданным делу завершения этой войны и достижения всеобъемлющего, крепкого мира, который обеспечит безопасность и процветание для будущих поколений", - подчеркнул он.

Обновлено 21:15

Также Джаред Кушнер выразил благодарность американскому президенту за лидерство, а также украинским, европейским и российским коллегам за совместную работу в последние дни.

По его словам, предстоит еще много сложной работы, однако появилась реальная возможность выйти за пределы войны.

Кушнер отметил, что у сторон есть шанс построить основу для крепкого мира, безопасности и будущего процветания.

Он также отметил прогресс, достигнутый в последние дни в сотрудничестве с партнерами.

Напомним, что президент США Дональд Трамп стремится подписать мирное соглашение между Украиной и Россией во время саммита G20, который состоится в декабре в штате Флорида. Переговоры могут пройти под сильным давлением на Киев.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс поддержал позицию посланника американского лидера Стива Уиткоффа. Спецпредставитель назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом", что вызвало широкий резонанс в медиа.

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