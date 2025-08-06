Віткофф у Москві, "повітряне перемир'я", санкції: головне у переддень дедлайну Трампа

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Чому візит Віткоффа до Москви є "останнім шансом" для Путіна?

Що відомо про чутки щодо "повітряного перемир’я" і чому Кремль може піти на це?

Які санкції готують США, якщо Росія не погодиться на припинення вогню?

Чи справді Путін готовий до поступок?

Як Трамп ставив дедлайн для Кремля і що стоїть за його ультиматумом?

Віткофф у Москві

Сьогодні вранці близько 07:00 за київським часом почали з'являтися повідомлення, що літак спецпосланця Трампа сів у московському аеропорту "Внуково". Пізніше джерела Reuters підтвердили, що Віткофф дійсно вже перебуває у Москві.

Американського посадовця зустрів посланець Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

За даними співрозмовників інформаційної агенції, Віткофф зустрінеться з російським керівництвом вже сьогодні.

Перед цим у Кремлі не виключали, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться зі спецпредставником Трампа.

Таким чином, це буде п’ятий візит Віткоффа до Росії, до цього він її відвідував 12 лютого, 13 березня, 11 квітня та 25 квітня.

Від результату зустрічі Віткоффа залежить, чи підуть США на посилення санкцій щодо Росії.

"Побачимо, що станеться протягом наступного досить короткого періоду часу. У нас завтра (йдеться про середу, 6 серпня - ред.) зустріч з Росією. Побачимо, що буде. Тоді й вирішимо", - сказав вчора Трамп.

Втім, Reuters із посиланням на джерела писало, що Путін навряд чи погодиться піти на поступки, оскільки налаштований повністю захопити чотири області України.

Західні агенції пишуть, з іншого боку, глава Кремля може запропонувати перемир'я в повітрі (пауза в атаках дронами і ракетами), щоб догодити Трампу та уникнути вторинних тарифів і санкцій від США.

Як розповіли Bloomberg неназвані джерела, візит Віткоффа до Москви фактично "остання можливість досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі".

Примітно, що в спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує відвідати Україну. Про це РБК-Україна розповіли джерела, які зауважили, що дата його візиту ще не визначена.

Зеленський говорив з Трампом

Примітно, що напередодні візиту Віткоффа до Москви президенти України та США провели телефонну розмову. Зеленський за підсумки розмови з колегою у своєму вечірньому зверненні нагадав, що Київ як і раніше підтримує американську пропозицію негайного припинення вогню.

Український лідер звернув увагу, що у війні з РФ було багато різних форматів того, як можна припинити вбивства і всі ці спроби ворог зривав.

"Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі - відсутність таких ударів ракет і дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами", - нагадав Зеленський.

Погрози Трампа в бік РФ

Трамп надалі проявляє все більше розчарування главою Кремля і останнім часом посилив риторику щодо Москви. Наприкінці липня він дав Путіну дедлайн у 50 днів, аби піти на угоду щодо завершення війни в Україні, а потім різко скоротив його.

Таким чином, 8 серпня спливає 10-денний термін, про який оголосив Трамп. Він також заявив, що не дуже зацікавлений у подальших контактах із російським диктатором.

Ультиматум глави Білого дому полягає в тому, що до цієї п'ятниці Кремль має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше США введуть додаткові санкції проти Москви і вторинні обмеження для країн, які купують російську нафту.

Трамп вчора висловив думку, що якщо ціни на енергоносії впадуть досить сильно, то Путін "перестане вбивати людей".

"Путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані", - підкреслив Трамп.

Які санкції готують США

Рішення про те, які витрати нав’язати Росії, Трамп, імовірно, ухвалить після повернення свого спецпосланця з Москви, сказала Financial Times особа, близька до адміністрації президента США.

"Це залежить від того, що Віткофф привезе з собою. Якщо Віткофф повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп розлютиться", - сказало виданню джерело.

За інформацією журналістів, Білий дім зокрема розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російського "тіньового флоту" нафтових танкерів, якщо президент Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п’ятниці.

При цьому сам Трамп заявляв, що розглядає можливість запровадження 100-відсоткових тарифів щодо торгівельних партнерів Росії (серед них Китай та Індія). Втім, поки він ввів 25% мит на імпортні товари з Індії.

Причина полягає в тому, що Індія є однією з найбільших імпортерів російської нафти. До того ж вчора Трамп пригрозив, "суттєве" збільшення мит для Індії.

"Вони підживлюють військову машину. І якщо вони збираються це робити, то я не буду щасливий", - зазначив Трамп.

Більше того, нагадаємо, що в Сенаті США вже давно лежить двопартійний законопроєкт про санкції проти РФ.

Ще на початку квітня група з 50 американських сенаторів, очолювана республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем, внесла законодавчу ініціативу, яка передбачає запровадження жорстких обмежень у разі зриву Кремлем мирних переговорів щодо України.

У документі, зокрема, передбачені як первинні, так і вторинні санкції. Серед найрадикальніших заходів - встановлення 500% тарифів на імпорт російської нафти та нафтопродуктів для тих країн, які продовжують їх закуповувати.