Путін не заслужив відстрочки: сенатор США закликав прискоритися із санкціями

Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь заявив, що потрібно прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар "Суспільному".

За словами Блюменталя, глава Кремля Володимир Путін не заслуговує на додатковий час.

"Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує на додатковий час, і нам потрібно прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції. Усе що робить президент - у правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%", - заявив сенатор США.

Крім того, він пропонує "скористатися моментом, щоб проголосувати за законопроєкт. Блюменталь повідомив, що в Сенаті налічується 85 прихильників, і за необхідності можливо набрати 90 голосів.

Він наголосив, що зараз голосування є досяжною і необхідною метою, і якраз у цей момент час для дії.

"Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, а й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом і Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов'язання Україні", - сказав сенатор.

Резюмуючи Блюменталь додав, що законопроєкт про санкції проти РФ допоможе "зупинити війну" і "Путін має це зрозуміти".