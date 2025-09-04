ua en ru
Віткофф і Зеленський проведуть зустріч в Парижі, - ЗМІ

Четвер 04 вересня 2025 14:34
Віткофф і Зеленський проведуть зустріч в Парижі, - ЗМІ Фото: Стів Віткофф та Володимир Зеленський (Колаж РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф сьогодні проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляють ЗМІ, Віткофф, який раніше ненадовго приєднався до засідання "коаліції охочих" для обговорення гарантій безпеки для України, протягом дня проведе окремі переговори із Зеленським.

Тим часом робота "коаліції охочих" у Єлисейському палаці триває.

Зустріч у Парижі

Нагадаємо, сьогодні в Парижі розпочалася зустріч країн "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Засідання проходить в Єлисейському палаці. Участь беруть понад 30 лідерів країн та глав урядів.

Невдовзі стало відомо, що спецпредставник США Стів Віткофф залишив Єлисейський палац, де відбувається засідання країн "коаліції рішучих". Спецпосланець Трампа був присутній на зустрічі лише частково і через 20 хвилин після початку засідання з’явилася інформація, що він покинув зал.

Також очікується, що європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої планують обговорити питання гарантій безпеки для України.

