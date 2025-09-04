ua en ru
Уиткофф и Зеленский проведут встречу в Париже, - СМИ

Четверг 04 сентября 2025 14:34
Уиткофф и Зеленский проведут встречу в Париже, - СМИ Фото: Стив Уиткофф и Владимир Зеленский (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сегодня проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщают СМИ, Виткофф, который ранее ненадолго присоединился к заседанию "коалиции желающих" для обсуждения гарантий безопасности для Украины, в течение дня проведет отдельные переговоры с Зеленским.

Тем временем работа "коалиции желающих" в Елисейском дворце продолжается.

Встреча в Париже

Напомним, сегодня в Париже началась встреча стран "коалиции решительных" по поддержке Украины. Заседание проходит в Елисейском дворце. Участие принимают более 30 лидеров стран и глав правительств.

Вскоре стало известно, что спецпредставитель США Стив Уиткофф покинул Елисейский дворец, где проходит заседание стран "коалиции решительных". Спецпосланник Трампа присутствовал на встрече лишь частично и через 20 минут после начала заседания появилась информация, что он покинул зал.

Также ожидается, что европейские лидеры проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого планируют обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины.

