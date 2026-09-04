Віткофф і Кушнер, найімовірніше, приїдуть до Києва вже цієї неділі, - джерело

За словами співрозмовника, наразі ще опрацьовується питання, яким саме чином Віткофф та Кушнер доберуться до Києва.

Раніше повідомлялося, що представники президента США можуть відвідати Росію та Україну найближчими днями.

Нагадаємо, спецпредставники президента США розглядали можливість поїздки до Москви та Києва 5-6 вересня. Водночас ці плани були під питанням на тлі спроб російської сторони перешкодити візиту.

Крім того, сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що деякі делегації відклали свої поїздки до України. На уточнювальне запитання журналістів, чи може йтися, зокрема, про Віткоффа та Кушнера, глава МЗС не дав прямої відповіді.

РБК-Україна раніше писало, що запланований візит Віткоффа та Кушнера до України перенесли. При цьому ЗМІ зазначали, що поїздку не скасували, однак її терміни змінилися на тлі посилення російських ракетних і дронових ударів по Києву.