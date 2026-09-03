Путін заявив про "шанс" на мирну угоду між Україною та РФ

Росія та Україна повинні самостійно домовитися про припинення війни, а інші держави мають лише надавати допомогу. Шанси на досягнення таких домовленостей досі зберігаються.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За його словами, ключова роль у вирішенні конфлікту належить безпосередньо залученим сторонам, тоді як інші країни можуть лише сприяти процесу.

"Хіба це неправильний підхід? Я вважаю, що правильний. Домовитися між собою повинні насамперед Росія та Україна, а всі інші країни готові підтримати й допомогти, і не тільки Сполучені Штати, а й присутні тут країни", - заявив Путін.

Очільник Кремля підкреслив, що "цю проблему" мають розв'язати безпосередньо Москва та Київ. Він також висловив упевненість, що перспективи для досягнення домовленостей досі зберігаються.

"Чи є шанси? На мій погляд, так, вони є", - підсумував російський диктатор.