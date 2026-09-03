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Путін заявив про "шанс" на мирну угоду між Україною та РФ

11:41 03.09.2026 Чт
1 хв
За словами диктатора, інші країни мають лише сприяти процесу вирішення конфлікту
aimg Валерій Ульяненко
Путін заявив про "шанс" на мирну угоду між Україною та РФ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Росія та Україна повинні самостійно домовитися про припинення війни, а інші держави мають лише надавати допомогу. Шанси на досягнення таких домовленостей досі зберігаються.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, ключова роль у вирішенні конфлікту належить безпосередньо залученим сторонам, тоді як інші країни можуть лише сприяти процесу.

"Хіба це неправильний підхід? Я вважаю, що правильний. Домовитися між собою повинні насамперед Росія та Україна, а всі інші країни готові підтримати й допомогти, і не тільки Сполучені Штати, а й присутні тут країни", - заявив Путін.

Очільник Кремля підкреслив, що "цю проблему" мають розв'язати безпосередньо Москва та Київ. Він також висловив упевненість, що перспективи для досягнення домовленостей досі зберігаються.

"Чи є шанси? На мій погляд, так, вони є", - підсумував російський диктатор.

Нагадаємо, російський диктатор заявив, що країна-агресорка нібито уникає ударів по владі України, оскільки Москві потрібні переговорники, які не ставитимуть Росію "на коліна".

Зазначимо, представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Кремль готовий до продовження війни, якщо Україна не визнає захоплені території та не погодиться на вимоги Москви.

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